Constancia de derechos del IMSS, ¿Para qué sirve?

Detalles sobre la clínica asignada y empleador registrado
  • Por: El Universal
  • 02 / Diciembre / 2025 -
La constancia de vigencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en un documento esencial para trámites laborales, educativos y administrativos. Este comprobante permite verificar que el asegurado se encuentra activo en el sistema y que tiene derecho a recibir servicios médicos, tanto él como sus beneficiarios.

Importancia del documento en trámites laborales y educativos

Su utilidad se extiende a distintos ámbitos, como inscripciones en instituciones educativas, acreditaciones ante dependencias públicas, solicitudes gubernamentales e incluso para viajes en casos de emergencia médica. El documento también informa sobre la clínica asignada, el último empleador registrado y la fecha de vigencia de los derechos.

