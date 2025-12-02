Constancia de derechos del IMSS, ¿Para qué sirve?

La constancia de vigencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en un documento esencial para trámites laborales, educativos y administrativos. Este comprobante permite verificar que el asegurado se encuentra activo en el sistema y que tiene derecho a recibir servicios médicos, tanto él como sus beneficiarios.

Importancia del documento en trámites laborales y educativos

Su utilidad se extiende a distintos ámbitos, como inscripciones en instituciones educativas, acreditaciones ante dependencias públicas, solicitudes gubernamentales e incluso para viajes en casos de emergencia médica. El documento también informa sobre la clínica asignada, el último empleador registrado y la fecha de vigencia de los derechos.