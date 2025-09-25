Sheinbaum admite adeudos con farmacéuticas del 2024

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su Gobierno mantiene adeudos con empresas farmacéuticas, principalmente de 2024.

"Obviamente si hay deudas se paga, no hay digamos ningún problema para pagar las deudas, se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer", señaló.

La Mandataria federal aclaró que esta situación no exime a los proveedores de cumplir con sus compromisos.

"Ahora, cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave de medicamentos, pues el concurso ellos, quien gana el concurso, se compromete a entregar el medicamento, independientemente si tienes una deuda en el pasado, si no pues no concursas, ¿verdad?".

"Entonces, cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, pues tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el Gobierno de México con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda", dijo Sheinbaum.

Explicó que gran parte del abasto depende de la importación, ya que alrededor del 80 por ciento de los insumos básicos para elaborar medicamentos provienen de India y China.

Adelantó que en futuras licitaciones se dará mayor calificación a empresas que cuenten con plantas en México, aún cuando no produzcan directamente el fármaco requerido, con el fin de fortalecer el denominado Plan México.

También subrayó que en los procesos de compra no sólo se revisa el precio ofertado, sino que se analizan las condiciones de cumplimiento.

"Si hay un medicamento que cuesta 10 pesos y te lo están ofreciendo en uno, pues dentro de la propia licitación con el apoyo de la Secretaría Anticorrupción se revisa que un peso es imposible de cumplir y entonces sobre esa base se define a qué empresa se le da el contrato de los medicamentos", expresó.