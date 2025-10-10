Pemex garantiza abasto en Poza Rica, Veracruz, pese a afectaciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, pese a las fuertes lluvias en el norte de Veracruz, que han dejado afectaciones, la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Poza Rica continúa recibiendo combustibles y operando con energía eléctrica.

A través de sus redes sociales, la empresa petrolera indicó que el nivel del agua en la zona está contenido, y que se mantiene vigilancia constante ante cualquier eventualidad.