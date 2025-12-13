Gustavo Ayón analiza la evolución de la NBA

En los últimos 10 años, el baloncesto, en especial la NBA, se ha convertido en un juego de "precisión", ya que los intentos de triples han crecido de manera considerable. Hace una década, había un promedio de 22.4 intentos en un duelo; la campaña pasada, la media creció a 37.5 por juego.

¿Cómo ha cambiado el baloncesto en la última década?

Este estilo ha causado un sinfín de reacciones por parte de la afición, algunos en contra y otros a favor, pero también ha puesto a pensar a exestrellas de la liga sobre si podrían tener un lugar en la duela en esta época; ese es el caso de Gustavo Ayón, exjugador de los Hornets de Nueva Orleans, Orlando Magic y los Hawks de Atlanta de la NBA.

"El baloncesto ha ido evolucionando en todos los aspectos. Tanto en las reglas de juego como en el estilo de juego de la NBA e incluso de Europa. Posiblemente hoy en día yo no hubiese podido jugar este tipo de baloncesto".

Detalles sobre la evolución del estilo de juego en la NBA

A raíz de esta evolución, el ex del Real Madrid analizó las características de los basquetbolistas de ahora. "Son jugadores muy polivalentes, tiran de tres, que ponen el balón en el suelo, que no son tan físicos, que son más finos en su físico. Posiblemente no hubiera podido llegar a la NBA en esta época, por cómo se juega hoy en día, tan lejos del aro".

Ayón ve positivo el cambio que se ha generado en la NBA, pues considera que puede tener un impacto en dos prometedores basquetbolistas mexicanos: Gael Bonilla y Karim López, a quienes ve con posibilidades de llegar a la élite.

¿Qué opinan los exjugadores sobre el baloncesto actual?

"Creo que todo tiene que evolucionar y esperemos que con esta evolución los mexicanos nos veamos beneficiados. En el caso de Gael (Bonilla) y Karim (López) les va a beneficiar porque son jugadores de ese estilo", puntualizó.

Gael Bonilla es visto como uno de los referentes dentro del baloncesto mexicano a sus 22 años. Por su parte, Karim López se coloca como la mayor promesa del baloncesto tricolor, ya que con sus 18 años está en la rampa de llegada a la NBA, al menos eso se espera.