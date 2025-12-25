Estresados 52% de mexicanos debido a gastos de fin de año

La temporada navideña, además de ser un momento de celebración, genera un alto nivel de estrés entre los mexicanos. Un estudio reciente de Ipsos México reveló que el 52% de los consumidores identifica los gastos excesivos como una de las principales fuentes de tensión, sólo por debajo del tráfico y los viajes, mencionados por el 54% de los encuestados.

¿Cuáles son las principales fuentes de estrés en la temporada navideña?

El impacto del estrés económico varía por edad: el 58% de los adultos de 51 a 70 años percibe los gastos navideños como un motivo de preocupación, mientras que en el grupo de 36 a 50 años la proporción es de 50%. Aun así, el 54% de los mexicanos reportó haber incrementado su presupuesto para las celebraciones, mostrando que la presión financiera no limita la participación en las festividades.

En cuanto a financiamiento, el 53% de los consumidores recurre al aguinaldo y 22% a tarjetas de crédito, reflejando una mayor planificación financiera ante los picos de consumo de la temporada. Pese al estrés económico, la participación en Navidad y Año Nuevo se mantiene alta: 98% celebrará con su familia, 89% en fiestas navideñas y 92% en Año Nuevo. Las comidas y cenas especiales (47%) y la decoración navideña (34%) son las actividades más valoradas.

Detalles sobre el financiamiento de las celebraciones navideñas

El estudio también revela diferencias generacionales en tradiciones y hábitos de consumo. Comer 12 uvas a medianoche predomina entre los de 36 a 50 años, mientras que los jóvenes de 18 a 35 años usan ropa interior de colores para atraer la suerte. Asimismo, los jóvenes compran principalmente en línea, los adultos de 36 a 50 combinan tiendas físicas y digitales, y los mayores de 51 a 70 prefieren la experiencia en tienda. El precio es el principal factor de decisión para 72% de los compradores, seguido por seguridad, promociones y servicio al cliente.

Impacto de las tradiciones navideñas en diferentes generaciones

Humberto Calzada, economista de Rankia Latinoamérica, explicó que los gastos navideños generan tensión financiera, pero no disminuyen la participación en festividades. "La presión económica es evidente, pero la tradición y la cultura de consumo de fin de año mantienen a las familias activas en las celebraciones, ajustando presupuestos o buscando financiamiento adicional", concluyó.