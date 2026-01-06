Maquiladoras advierten sobre endurecimiento de EU en T-MEC

A unos días de que entraron en vigor los aranceles de entre 5% a 50% para mil 463 fracciones arancelarias, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) ofrecieron al gobierno mexicano dialogar y dijeron que estarán pendientes de las modificaciones que se realicen a dicha decisión.

En un comunicado dijo: "Estaremos atentos a las modificaciones a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) y las Tarifas de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) impulsadas por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a quienes reiteramos nuestra disponibilidad para dar la visión del sector manufacturero de exportación con más de 60 años de experiencia".

¿Qué medidas están tomando las maquiladoras ante los aranceles?

Aunque el Index no se pronunció a fines de año sobre ese incremento arancelario, este martes afirmó que "la actualización y establecimiento de aranceles permitirá corregir distorsiones comerciales, garantizando condiciones justas de competencia para los productores nacionales frente a prácticas desleales y políticas de subsidios externos, así como alinear la política arancelaria con una visión de desarrollo sustentable y regional".

Agregó que el país "debe aprovechar el mercado interno" a fin de contribuir a que haya equilibrio en el balance del comercio exterior, lo que debiera significar "una industrialización nacional sólida, diversificada y socialmente incluyente".

Acciones del Index ante el endurecimiento de EU en T-MEC

Expuso que se acerca el proceso de revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), lo que podría significar un endurecimiento del discurso estadounidense en temas energéticos, migratorios y de seguridad.

Consideró que dicha posición podría "eventualmente enturbiar el proceso de revisión" de dicho acuerdo, por lo que afirmó que tienen interés de ser actores clave y participar.

Explicó que el Index celebrará sus reuniones de Consejo Directivo, de febrero y marzo, en las ciudades de McAllen, Texas y Washington, lo que les permitirá estrechar una buena relación con congresistas y pares estadounidenses, principalmente en el tema arancelario.

¿Cómo afectarán los aranceles a la manufactura en México?

Expuso que pretenden tener "una estrecha comunicación con representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos".

Agregaron que los maquiladores del país manifiestan su intención de mantener sus inversiones en el país, apoyar la captación de Inversión Extranjera Directa y generar más y mejores empleos.

De acuerdo con la Subsecretaría de Comercio Exterior, el 60% de las mil 463 fracciones arancelarias, es decir, alrededor de 876 fracciones son insumos, lo que de acuerdo con algunas fuentes de la industria del ensamble eso afecta a la manufactura.

El incremento de aranceles a dichas fracciones arancelarias inició el 1 de enero del 2026, luego de que el Congreso mexicano lo aprobó en sus últimas sesiones del 2025.

Entre los productos que tienen aranceles a partir de hace casi una semana están siderúrgicos, aluminio, autopartes, textiles, entre otros.