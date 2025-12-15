Hotel Emporio en Ixtapa cierra sus puertas por huelga

El hotel Emporio de Ixtapa anunció su cierre definitivo tras la huelga iniciada el 7 de diciembre por unos 140 trabajadores que exigían un incremento salarial. La medida impacta directamente a la industria turística de la Costa Grande de Guerrero en vísperas de la temporada alta.

¿Qué motivó la huelga de trabajadores en el hotel Emporio?

Rafael Herrero, director jurídico del hotel, afirmó que los empleados están siendo presionados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica, Similares y Conexos de la República Mexicana, Sección 99, vinculado a la Confederación de Trabajadores de México, y señaló que el sindicato podría tener lazos con organizaciones criminales. "Algunos de ellos lo han tenido que hacer llorando por frustración y miedo", indicó Herrero en un comunicado.

Reacciones del sindicato ante las acusaciones de presión

El dirigente sindical, Francisco Reyes Castro, negó las acusaciones y aseguró que los trabajadores no están siendo presionados por grupos delictivos, asegurando que la huelga responde únicamente a la demanda de mejores salarios y condiciones laborales.

Consecuencias del cierre del hotel en la Costa Grande de Guerrero

El cierre del hotel Emporio representa un golpe significativo para la economía local y la oferta turística en Ixtapa, especialmente en un momento crítico como es la temporada alta, donde se espera un aumento en la llegada de visitantes.