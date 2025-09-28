CIUDAD DE MÉXICO.- Después de una temporada de lluvias récord que dejó tanto inundaciones y ríos desbordados como el almacenamiento de presas en máximos históricos y el fin de la sequía en otras regiones, la llegada del otoño en el hemisferio norte cambiará las condiciones climáticas en el país hacia el tramo final del año. A la disminución gradual de las lluvias, que será más notoria desde mediados de octubre, seguirán los primeros descensos de la temperatura propios de la entrada de frentes fríos, una temporada que estadísticamente va de septiembre a mayo y que para este año tendrá picos de actividad en noviembre, diciembre y enero, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este año, sin embargo, el otoño e invierno serán más cálidos y secos que los anteriores. La Conagua estima que durante los próximos meses la mayor parte del país experimentará temperaturas de uno a tres grados Celsius por encima del promedio climatológico registrado durante los últimos 35 años. Se trata de una anomalía provocada por la influencia de La Niña, la segunda fase y contraparte de El Niño, un fenómeno que altera las condiciones del Pacífico e “induce inviernos más calientes y secos, especialmente en el norte”, explica a este diario Christian Rodríguez, meteoróloga e investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

La probable formación de La Niña, pronosticada para desarrollarse en octubre o noviembre, también da cuenta del ligero descenso en el número de frentes fríos que impactarán México en la temporada. El pronóstico oficial de Conagua estima unos 48 sistemas frontales frente a los 50 que como media se presentan entre septiembre y mayo. “Eso está ligado con la señal de La Niña, de ahí que los inviernos sean más calientes”, asegura Rodríguez. A la tendencia provocada por La Niña se une la crisis climática provocada por el aumento gradual de la temperatura a causa de la actividad humana. Estadísticamente, explica Conagua, México pierde un día de heladas cada 15 años, una tendencia que comenzó a registrarse en 1950 y se mantiene vigente.