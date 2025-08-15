Tragedia en Guanajuato: Dos campesinos fallecen por impacto de rayo

Dos campesinos murieron al ser alcanzados por un rayo durante una tormenta eléctrica registrada en la zona cerril en la comunidad La Barunda, en el municipio de Comonfort, Guanajuato.

La lluvia los sorprendió durante la madrugada del miércoles pasado cuando realizaban labores de pastoreo de ganado, por lo que se ubicaron debajo de un árbol.

La Fiscalía General del Estado informó que inició la investigación por el fallecimiento de Adrián y Juan Manuel, para determinar la causa legal.

En la presente temporada de lluvias, suman tres hombres que han perdido la vida por el impacto de rayos, en la entidad.

La tarde del 14 de julio de 2025, el bombero Juan Miguel Guevara Zúñiga murió a causa de un rayo que cayó en el momento en que se resguardaba de la lluvia en un árbol, en la carretera Federal 37 libre San Felipe–Villa de Reyes, en el municipio de San Felipe.