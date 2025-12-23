Lluvias dejan sin nada a familias en Hidalgo

Las intensas lluvias registradas el pasado 9 de octubre en Hidalgo dejaron una estela de destrucción en comunidades de la región, particularmente en la localidad de Chapula, donde familias enteras perdieron su patrimonio y a varios de sus integrantes tras el desbordamiento del río del mismo nombre.

¿Cómo ocurrió el desbordamiento del río Chapula?

El fenómeno, provocado por una vaguada monzónica, generó una crecida súbita que arrasó viviendas construidas a la orilla del cauce. Entre los casos más dolorosos se encuentra el de una familia cuya casa desapareció en cuestión de minutos junto con cinco personas que se encontraban en su interior.

Detalles sobre la tragedia en Chapula

A más de dos meses de la tragedia, habitantes relatan que la comunicación se interrumpió por días y que el regreso a sus comunidades evidenció un panorama desolador, con escombros, lodo y la ausencia de hogares que por años habían sido el centro de la vida familiar.