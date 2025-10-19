Advirtieron desde 2019 riesgos del río Cazones

CIUDAD DE MÉXICO.- México se recompone a marchas forzadas de las devastadoras lluvias torrenciales que arrasaron el fin de semana pasado cinco Estados: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. De todos ellos, la región del Golfo se ha llevado la peor parte: aporta a la cuenta total 32 de los 72 fallecidos, y 14 de las 48 personas no localizadas.

El impacto es especialmente fuerte en el municipio de Poza Rica, al norte del Estado, donde se registran 26 de las muertes debido a la colosal crecida del río Cazones. Documentos municipales advertían de este riesgo al menos desde 2019 y calificaban como prioridad alta la construcción de muros para mitigar esta posibilidad. Sin embargo, ni las autoridades locales ni las federales ejecutaron las obras necesarias.

El Plan de Desarrollo de Poza Rica de 2018 a 2021 consideraba "prioritario" continuar el muro de contención del río Cazones en el tramo de la ciudad conocido como La Quebradora, en la colonia Morelos, hacia el sur del municipio. Esa obra nunca se terminó. Fernando Luis Remes, el actual alcalde, de Morena, aseguró en diciembre de 2023 —cuatro años después— que hablaría con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para reanudar el trabajo, pero no hay ningún rastro en 2024 ni en 2025 de contrataciones públicas por parte del organismo público ni del municipio en ese sentido, según las bases de datos públicas consultadas por EL PAÍS.

El documento de 2019, que corresponde al antecesor de Remes, el también morenista Francisco Javier Velázquez, argumentaba que esa zona era muy baja y estaba expuesta a las inundaciones en temporada de lluvias fuertes. Proyectó, a medio plazo, una asignación de 145,2 millones de pesos (7,8 millones de dólares) para prolongar el muro de contención frente al posible desbordamiento del cauce. El Programa de Desarrollo Urbano que finalmente aprobó el cabildo ese año también apuntó a la vulnerabilidad de ciertas zonas "por muro de contención inconcluso".