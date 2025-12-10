ONG exige protección para migrantes en México y en EU

El colectivo Mujeres Libres y Soberanas denunció violaciones a los derechos humanos de los migrantes, tanto en Estados Unidos como en México, por lo que pidió garantizar la protección de las personas, especialmente mujeres y niños, que por diversas razones han salido de su país de origen en busca de mejores oportunidades de vida.

¿Qué declaró el colectivo sobre derechos humanos de migrantes?

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, precisó que la contribución de la fuerza laboral de las mujeres inmigrantes representa el 7.9 %, y dijo que un informe de Bank of América y universidades reveló que las mujeres hispanas (migrantes y nacidas en EU) aportaron 1.3 billones de dólares al PIB en 2021, mostrando un crecimiento de más del 50 % en una década.

Pilar Vázquez Calva, vocera del colectivo, afirmó que los migrantes aportan trabajo y fuerza económica en Estados Unidos. "Debemos reconocer los esfuerzos de las mujeres migrantes, quienes representan una fuerza laboral y económica vital en Estados Unidos, contribuyendo significativamente a sectores clave y al crecimiento del PIB", manifestó en un comunicado.

Subrayó que las mujeres son un pilar fundamental para la familia: "El 33.6 % de las madres inmigrantes son el sostén económico principal (ya sea como madres solteras trabajadoras o casadas que ganan igual o más que sus cónyuges). Para las madres latinas inmigrantes en Estados Unidos, esta cifra asciende al 36.3 %".

Impacto de las deportaciones en la comunidad migrante

"En México se está sintiendo el impacto de recibir a migrantes deportados, quienes también enfrentan incertidumbre e inseguridad. Las ciudades fronterizas y las comunidades de origen enfrentan una mayor demanda de servicios básicos, vivienda y empleo, a menudo sin la infraestructura o los recursos suficientes para atender a la población retornada. La zona fronteriza en México se encuentra con problemas de violencia, inseguridad y pobreza", externó.

Angélica Pérez del Valle, también activista del colectivo, indicó que las deportaciones conllevan la separación de familias, con graves consecuencias emocionales y psicológicas para los afectados en ambos lados de la frontera. "Los niños separados de sus padres experimentan problemas emocionales graves, como problemas de apego, ansiedad, depresión, pérdida de apetito, trastornos del sueño, retraimiento y problemas con sus compañeros.

"Cuanto más tiempo dura la separación, agregó, mayores son los síntomas de ansiedad y depresión. Un estudio de 500 niños con familiares detenidos encontró síntomas comunes como pérdida de apetito, pesadillas, ansiedad, ira y retraimiento, que persistieron con el tiempo".

Contribución de mujeres migrantes al PIB de EE.UU.

Denunció que se ha dado trato cruel a niños y mujeres migrantes por parte de las autoridades migratorias y fuerzas policiales en Estados Unidos. "Los migrantes son personas humanas con la misma dignidad que un ciudadano. Pedimos que se les respete, se les dé trato digno y no se les niegue su derecho a debido proceso".

Aseguró que es difícil dar una cifra exacta y única, pero millones de niños en EU se ven afectados por las políticas de deportación, principalmente porque tienen al menos un padre indocumentado, dando como resultado familias mixtas en donde incluso niños ciudadanos estadounidenses sufren la separación o incertidumbre por la aplicación de la ley migratoria.