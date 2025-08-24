Prepara reformas contra la piratería

El Senado de la República, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) alistan un paquete de reformas y programas que frenen a la importación y distribución de piratería, principalmente de origen chino, que está afectando a sectores como el calzado, textil y juguetes, pero también al trabajo cultural y tradicional como la fabricación artesanal de huaraches.

De cara al próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre, se contemplan reformas a diversos ordenamientos como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la expedición del reglamento, así como posibles sanciones más severas a la piratería en México.

De acuerdo con un análisis de la Comisión de Economía del Senado, la industria del calzado mexicano es un pilar fundamental de nuestra economía, que genera más de 120 mil empleos directos y es una de las más afectadas por la piratería.

"La piratería es un ataque frontal a nuestra economía. El ingreso masivo de productos de imitación de baja calidad, que no pagan impuestos ni aranceles, ha provocado la pérdida de hasta 20 mil empleos. Este es un delito que empobrece a las familias mexicanas".

"Es también un símbolo de nuestra cultura, y hoy nos encontramos en un momento crucial para defenderla", expuso el presidente de dicha comisión, Emmanuel Reyes Carmona.

"No sólo se trata de proteger un sector económico vital, sino de salvaguardar nuestro patrimonio cultural invaluable de dos amenazas principales: la piratería y el plagio", indicó el legislador.

"Pero también combatimos el plagio cultural. Hemos visto con indignación cómo diseñadores extranjeros se apropian de los conocimientos y diseños ancestrales de nuestras comunidades indígenas. Este robo es una falta de respeto a siglos de tradición y un golpe directo a la economía de quienes con su trabajo honran la identidad de nuestro país. Que afectan más allá de derechos económicos, la propia identidad de nuestras naciones".