Disminuye inversión privada en carretera

La inversión privada en infraestructura carretera durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue de 45 mil 743 millones de pesos, a precios de 2024, lo que implicó una caída de 61.5 por ciento frente al sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto a inversión pública, el monto alcanzó 296 mil 414 millones de pesos, también a precios de 2024, lo que representó una contracción de 39.7 por ciento respecto al Gobierno anterior.

Ricardo Trejo, director general de Forecastim, explicó que la inversión privada suele responder al ambiente generado por el Gobierno. En su opinión, AMLO llegó proponiendo un cambio de Gobierno radical en contra del neoliberalismo, un aspecto que asustó las inversiones.