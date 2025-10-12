Aflora miedo y ruinas en Veracruz

VERACRUZ, Ver.- El miedo, terror y zozobra del primer impacto bajan lentamente como el agua de los ríos de la región norte de Veracruz.

Las dantescas imágenes de las crestas o golpes de agua inundando calles, avenidas, comercios y casas en Poza Rica, Álamo, Cazones y en docenas de comunidades y pueblos cercanos a los afluentes, siguen en la memoria de los sobrevivientes y damnificados.

Miles de personas mayores evocan las inundaciones de aquel lejano 1999, una tragedia que se ha venido contando de generación en generación y que hoy los más jóvenes vivieron, sintieron y sufrieron en carne propia.

Quizá jamás se pueda comparar con los cientos de fallecidos de aquel año que aún permanecen en la memoria y en los altares de Día de Muertos (se dice que fueron 384 fallecidos y 450 mil damnificados), pero sí equiparar con la crecida de los ríos Cazones y Pantepec que fueron invadiendo centros urbanos y afectando hoy más de 16 mil viviendas, provocando la muerte, de manera preliminar, de 15 personas.

"Yo pasé por algo similar, salí huyendo en la madrugada en octubre del 99. Las peñas cayeron sobre mi casa. Tapó la casa el lodo y el agua y el río. Perdí todas mis pertenencias, cientos de carros en la carretera tapados de lodo. Con lo que llevábamos puesto nos quedamos. La ayuda no llegó, juntamos fuerzas y nos apoyamos en mi pueblo", recuerda la reconocida cocinera autóctona de Papantla, Marta Soledad Gómez Atzin.

"Eran cientos de muertos en el río, eso no se dice, porque estaba prohibido. Vimos y escuchamos a gente en la corriente del río. Aguantamos y salimos de ese infierno. No podemos seguir culpando y hablando. Si el hablar les diera fuerza, entonces con tanto excremento que escriben ya habrían salvado a muchas vidas", se lamenta en redes sociales padeciendo la tragedia que viven hoy sus hermanos.

Las aguas de los afluentes han venido bajando lentamente y con su retiro a los remansos de los causes, aflora el daño: docenas sino es que cientos de vehículos aplastados, dañados, volteados... destrozados, como la vida de miles de veracruzanos.

Reportar que suman 55 municipios con algún tipo de daño y que van contabilizadas más de 16 mil viviendas dañadas, no refleja el verdadero dolor de una comunidad, de un pueblo acostumbrado a vivir en las cercanías de los ríos, pero que hoy fueron castigados por la madre naturaleza.

Decir que son 42 comunidades con acceso limitado y 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados, no logra exponer la angustia de miles de personas que buscan salir de sus pueblos para pedir ayuda o de miles más que quieren llegar a la casa de sus abuelos, padres o hermanos para cerciorarse que todos están bien.

Para muchos, después vendrá ver los daños en las zonas rurales, donde cientos de cultivos de naranjas, limones, plátanos se encuentran bajo el agua; después se verá que pasó en esos pueblos ubicados a orilla del río, porque están tan lejos de Dios y de la mano del hombre.