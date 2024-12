Víctimas de Diego "N" relatan su reacción sobre sus fotos alteradas

Por: El Universal

Noviembre 27, 2024 - 07:03 p.m.

"Fue una reacción de shock, el entender que alguien te diga que tu foto ha sido alterada con inteligencia artificial, ni siquiera teníamos conocimiento de que esto se pudiera", destacó una de las estudiantes, víctima de las fotos que manipuló Diego "N" con fines sexuales para venderlas en internet.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), comparten la manera que tomaron este proceso, al enterarse que sus fotos fueron manipuladas para utilizarse como contenido sexual por Diego "N".

Las jóvenes prefirieron guardar su anonimato, tras ser expuestas en redes sociales.

"Diego 'N' editaba estas fotos para hacernos parecer desnudas con inteligencia artificial. Una vez que nos enteramos la primera reacción fue ir directamente a denunciar a la Fiscalía, al ser nueve víctimas, sin embargo, sólo ocho denunciamos", expresaron.

Destacan que desde hace un año decidieron denunciar, pero como todo proceso tiene días buenos o malos.

"Ha sido bastante difícil, bastante pesado, hay días buenos, hay días malos, es un desgaste físico y emocional", explicaron.

Las estudiantes puntualizaron que se requiere una legislación para regular el uso de la inteligencia artificial y las aplicaciones en Internet.

"Sabemos que no existe una regulación, cualquiera puede publicar contenido sexual íntimo y no se baja esa publicación. Es necesario regular este tipo de cosas y que no sigan existiendo más porque al final la tecnología sigue avanzando, pero tampoco debemos quedarnos atrás", subrayaron.

El caso de las estudiantes del IPN es el primero en judicializarse en América Latina sobre el tema de inteligencia artificial.

"El hecho histórico que vamos a marcar, es necesario que también se siga hablando de eso, esperar la pena máxima y que la Fiscalía haga justicia por nosotras".