T-MEC coloca a México "al filo de la navaja"

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que, en el actual contexto geopolítico, México enfrenta el riesgo de perder participación en el mercado petrolero de exportación frente a Venezuela, además de poner en peligro su calificación crediticia de grado de inversión debido al elevado déficit fiscal.

¿Qué riesgos enfrenta México en el mercado petrolero?

Durante la presentación del panorama económico para 2026, el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Víctor Manuel Herrera, señaló que México ha reducido sus exportaciones de crudo al priorizar la refinación interna, lo que ha generado pérdidas significativas y no ha resuelto los problemas financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras Venezuela busca incrementar sus ventas al exterior.

El organismo subrayó que, aunque México produce alrededor de 1.3 millones de barriles diarios de crudo y exporta poco más de 500 mil, Venezuela ya coloca en el mercado internacional cerca de 750 mil barriles diarios y cuenta con reservas sustancialmente mayores, lo que podría hacerla más atractiva para la inversión petrolera en los próximos años.

Acciones del IMEF sobre el déficit fiscal en México

En el ámbito fiscal, el IMEF alertó que el déficit ampliado, estimado en 4.5% del PIB, y una deuda cercana a 58% del tamaño de la economía representan un freno al crecimiento y un riesgo para mantener la máxima calificación crediticia, si no se avanza en una consolidación de las finanzas públicas mediante recortes al gasto.