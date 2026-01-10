Igualdad, el eje de la Cuarta Transformación: Sheinbaum

En Coyuca de Benítez, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los principios fundamentales de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

"En la Constitución ya dice que mujeres y hombres somos iguales y que no debe haber violencia contra las mujeres.

"Este programa [Pensión Mujeres Bienestar] de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años es para reconocer su trabajo."

Además, la jefa del Ejecutivo federal reafirmó el compromiso de continuar y fortalecer los Programas para el Bienestar.

Informó que este año inicia el apoyo para útiles y uniformes escolares a través de la beca universal Gertrudis Bocanegra dirigida a niñas y niños de primaria.

Asimismo, el gobierno federal fortalece el programa Salud Casa por Casa para que las y los adultos mayores y personas con discapacidad reciban atención médica en sus domicilios.

Recordó que con los Programas para el Bienestar y el alza del salario mínimo se cumple el principio de: Por el bien de todos, primero los pobres.

"Se demostró que cuando ese es el principio, a México le va a mejor; 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Aumentó el salario mínimo. En 2018 estaba en tres mil pesos; en 2026 va a estar en más de nueve mil pesos."

Durante el evento, la primera mandataria entregó tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a las derechohabientes: Marleth Martha Leticia Urbina Balanzar, Silvia Gómez Balanzar, Elena López Martínez e Irene Gavilán Tapia.

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en Guerrero hay 74 mil mexicanas derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar.

También acompañaron a la presidenta: la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza; el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas; la coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya; y el presidente municipal de Coyuca de Benitez, Víctor Hugo Catalán Diaz.



