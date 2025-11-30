Máquinas de donación llegan a México

Como parte de la campaña global Ilumina el Mundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días instaló máquinas expendedoras de caridad en varias ciudades de México, con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan. Los dispositivos entregan productos esenciales como ropa, alimentos, medicinas, útiles escolares, prótesis y capacitación laboral.

¿Dónde estarán disponibles las máquinas?

Las máquinas estarán disponibles desde el 29 de noviembre hasta el 29 de diciembre en Guadalajara, Torreón, San Luis Potosí, Querétaro, Gómez Palacio, Atlixco y Ciudad de México. Los artículos donados se canalizan directamente a organizaciones como ADRA, Un Kilo de Ayuda, Fundación MVS Radio, UNICEF y Médicos sin Fronteras.

¿Cuáles son los resultados de la campaña?

Durante 2024, más de 850 mil personas participaron en la iniciativa en 107 ciudades de 13 países, logrando donar más de 490 mil artículos, equivalentes a más de 16 millones de dólares, la cifra más alta desde la creación del programa. Cada artículo representa un apoyo directo a niños, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad motriz o enfermedades crónicas.