Pide Iglesia modificar el proyecto de aborto

La Iglesia católica criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya enlistado un proyecto de sentencia de una Acción de Inconstitucionalidad que contempla eliminar el tipo penal del aborto, lo que permitiría su práctica durante los primeros nueve meses de embarazo. A través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia señaló que el proyecto presenta deficiencias metodológicas y sería invasivo de las facultades constitucionales de los congresos estatales, al convertir el aborto en un derecho absoluto, postura que no es aceptada a nivel internacional.

¿Qué declaró la Iglesia sobre el aborto?

Según la Iglesia, el proyecto está influenciado por lo que calificó como "ideología de la cultura del descarte", y se basa en argumentos de una organización social que no proporciona referencias estadísticas, médicas o científicas verificables. Señaló que la sentencia no toma en cuenta los riesgos para la salud de las mujeres conforme avanza el embarazo, y que su aprobación podría generar un mayor desprecio por la vida humana.

Acciones de la Suprema Corte sobre el aborto

Además, advirtió que el proyecto podría aumentar la mortalidad materna y endurecer la percepción social sobre el valor de la vida humana en gestación, al mismo tiempo que se protege más el sufrimiento de animales que de los seres humanos. Para la Iglesia, la resolución podría establecer un precedente peligroso al considerar la eliminación de una vida inocente como parte de un derecho.

Impacto del aborto en la salud de las mujeres

La institución llamó al Máximo Tribunal a modificar el proyecto e incorporar datos científicos, médicos y sociales reales para garantizar que la sentencia considere las implicaciones de salud, sociales y familiares del aborto. Subrayó que aún hay tiempo de replantear la resolución en beneficio de las mujeres, las familias y la sociedad mexicana en su conjunto.