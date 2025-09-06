Cae inversión en primer semestre

Durante el periodo de enero a junio, la Inversión Fija Bruta (IFB) o Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) en México reportó su peor comportamiento en cinco años, tras reducirse 6.33 por ciento anual en medio de variaciones desfavorables entre las partes que la integran.

En el mismo lapso de 2020, año impactado por la pandemia, la IFB tuvo un descalabro de 20.73 por ciento, seguido de cuatro años con crecimientos.

En el año en curso, al interior de la inversión total, la relacionada con maquinaria y equipo total decreció 7.59 por ciento anual de enero a junio de 2025 de la mano de retrocesos en el componente nacional de 6.38 por ciento y de 8.25 por ciento en el importado, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La IFB en construcción cayó 5.11 por ciento en el primer semestre, un comportamiento derivado del desplome de 15.26 por ciento en no residencial, el cual no pudo ser compensado por el incremento en residencial de 8.16 por ciento.

Los números del Inegi indican que solamente en junio, la Inversión Fija Bruta padeció una merma de 1.40 por ciento frente a su avance de 1.23 por ciento en el mes inmediato anterior.