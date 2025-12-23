Subirá IEPS a refrescos, combustibles y cigarros

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplicarán a gasolinas, diésel, cigarros y refrescos a partir del 1 de enero de 2026, como parte del mecanismo anual de actualización ligado a la inflación.

¿Cuáles son las nuevas cuotas del IEPS para gasolinas?

De acuerdo con la publicación, la cuota del IEPS para la gasolina Magna será de 6.7001 pesos por litro, mientras que para la Premium se fijó en 5.6579 pesos y para el diésel en 7.3634 pesos por litro. Hacienda precisó que este ajuste también contempla otros energéticos como gas, turbosina y combustóleo.

El documento establece que una parte de este impuesto se destina directamente a las entidades federativas. Por cada litro vendido, los estados recibirán 59 centavos por la gasolina Magna, 72 centavos por la Premium y 49 centavos en el caso del diésel, recursos que forman parte de sus participaciones fiscales.

Detalles sobre el ajuste del IEPS para cigarros y refrescos

En el caso de los cigarros, la SHCP recordó que a partir de 2026 se aplicará una cuota de 0.8516 pesos por unidad, como inicio de un esquema de actualización gradual que concluirá en 2030, cuando el impuesto alcanzará 1.1584 pesos por cigarro, conforme al calendario aprobado.

Respecto a las bebidas saborizadas, se determinó una cuota de 3.0818 pesos por litro para aquellas con azúcares añadidos y de 1.50 pesos por litro para las que contengan edulcorantes.

Impacto de los ajustes del IEPS en las entidades federativas

Hacienda subrayó que estas modificaciones no son discrecionales, sino que responden a la actualización automática del IEPS para preservar el valor real de la recaudación.