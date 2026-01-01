Gobierno elimina estímulo fiscal a gasolina y diésel

Los consumidores de gasolina y diésel cerrarán este miércoles 31 de diciembre el año sin el estímulo fiscal que el gobierno federal había otorgado para evitar que el precio de los combustibles superara la inflación.

Impacto en los precios de gasolina y diésel

Se trata del subsidio aplicado a través de la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que los consumidores pagan por cada litro de gasolina y diésel en las estaciones de servicio. Durante gran parte de 2025, este apoyo estuvo ausente, y se prevé que continúe así en 2026.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles que para el periodo del 1 al 9 de enero de 2026, los montos del estímulo fiscal aplicables a los combustibles automotrices serán de 0%, por lo que los consumidores asumirán el pago completo del IEPS.

Con base en las nuevas cuotas, el pago por litro será de 6.70 pesos para la gasolina Magna, 5.65 pesos para la Premium y 7.36 pesos para el diésel. Sin embargo, el gobierno mantiene un acuerdo con los gasolineros para que la Magna, de mayor consumo, no supere los 24 pesos por litro.

Detalles sobre la recaudación del IEPS

Gracias a esta medida, los compradores de gasolina regular no se verán afectados por el aumento del 3.8% en las cuotas del IEPS derivado de la actualización anual conforme a la inflación. En contraste, quienes adquieren Premium o diésel sí resentirán la eliminación del subsidio.

La ausencia del estímulo implica que la recaudación federal por concepto del IEPS sobre combustibles se incrementará. De enero a noviembre de 2025, la Secretaría de Hacienda recaudó 405 mil 077 millones de pesos, un aumento de 7.8% respecto a los 362 mil 024 millones de pesos obtenidos en igual periodo de 2024.

Reacciones ante la eliminación del subsidio fiscal

Analistas prevén que la medida permitirá mayores ingresos para el gobierno, aunque podrían generarse presiones sobre los consumidores de combustibles de mayor costo, en un contexto donde la inflación continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares.