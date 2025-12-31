Gobierno federal retira subsidio a gasolinas y diésel

Consumidores de gasolinas y diésel cerrarán este miércoles 31 de diciembre el año sin el estímulo fiscal que estaba otorgando el gobierno federal para evitar el precio de los combustibles fuera mayor al aumento de la inflación.

Se trata del subsidio que estaba dando a través de la cuota al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que pagan los consumidores por cada litro de gasolinas y diésel que compran en las estaciones de servicios.

Durante casi todo el 2025, dicho apoyo estuvo ausente, y se prevé que se mantenga así en el 2026.

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer este miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, que los montos del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 1 al 9 de enero de 2026, aplicables a los combustibles automotrices serán de 0%.

Es decir que correrá a cargo de los consumidores el pago de la cuota del impuesto correspondiente de 6.70 pesos por litro de gasolina Magna, de 5.65 pesos del IEPS para la Premium y los 7.36 pesos de la cuota del gravamen para el diésel.

¿Cómo afectará la eliminación del estímulo fiscal a los consumidores?

Sin embargo, para el caso de la Magna, la de mayor consumo, sigue vigente el acuerdo con del gobierno federal con los gasolineros para mantener el precio por debajo de los 24 pesos por litro.

Por esa razón, para la Magna o gasolina regular, los consumidores no se verán afectados por el aumento de 3.8% a las cuotas del IEPS como efecto de la actualización anual conforme a la inflación que realizó recientemente la SHCP.

Sólo lo resentirán los que compran la Premium y diésel.

Detalles sobre el IEPS y su impacto en los precios de combustibles

Ante la ausencia del subsidio a los consumidores, el gobierno federal está obteniendo más ingresos por concepto del IEPS a gasolinas.

De enero a noviembre del 2025 recaudó 405 mil 077 millones de pesos, un incremento de 7.8% sobre los 362 mil 024 millones de pesos de igual periodo de 2024.