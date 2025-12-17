Yucatán podría tener cuatro partidos locales nuevos

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) informó que cuatro asociaciones cumplieron con los requisitos iniciales para convertirse en partidos políticos locales, por lo que podrían registrarse formalmente en 2026. Las agrupaciones deberán ahora realizar una asamblea estatal en enero, paso indispensable para avanzar hacia el registro definitivo.

¿Qué asociaciones buscan registro en Yucatán?

Las asociaciones en proceso son Movimiento Histórico Yucateco; Alianza Social Yucatán; Compromiso Social; y Socialista del Sureste. Además de la asamblea, deben garantizar al menos el 0.26 por ciento del Padrón Electoral como afiliados y comprobar que no existan duplicidades con militantes de partidos ya registrados, antes de que el Consejo General del IEPAC emita su resolución final.

Detalles sobre el proceso de registro de partidos locales

El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para que las agrupaciones puedan avanzar en su objetivo de convertirse en partidos políticos y participar en las próximas elecciones locales.