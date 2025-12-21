Validan firmas para revocación de gobernador

OAXACA. Oax.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validó 518 mil 979 firmas de ciudadanos que apoyaron la realización de la consulta de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, lo que representa el 86.06 por ciento de los apoyos entregados al órgano electoral.

El organismo electoral señaló que la cifra supera el mínimo requerido por la legislación vigente para la procedencia del mecanismo de participación ciudadana. Además, confirmó que los respaldos válidos se encuentran distribuidos en 569 de los 570 municipios del

estado, cumpliendo con el criterio de dispersión territorial establecido por la ley. El único municipio sin registro de apoyo fue San Juan Tabaá.

El IEEPCO recibió un total de 717 mil 290 solicitudes, de las cuales alrededor de 198 mil fueron invalidadas por no cumplir los requisitos legales. Con esta validación, el proceso de consulta avanza hacia su siguiente etapa, acercándose a la posible realización de la revocación de mandato.

El gobernador Salomón Jara Cruz celebró la decisión del organismo electoral a través de sus redes sociales y destacó la importancia de este ejercicio democrático. "Desde el inicio de la Primavera Oaxaqueña promoví la consulta de revocación de mandato, convencido de que la democracia debe ejercerse plenamente. Con este tipo de ejercicios gana el pueblo y se fortalece la participación ciudadana", señaló.

Con la validación de las firmas, el IEEPCO da luz verde a la organización del proceso de revocación de mandato, que permitirá a la ciudadanía expresar su opinión sobre la permanencia del gobernador en el cargo. La consulta se realizará conforme a los lineamientos y plazos establecidos por la legislación estatal.