CURP biométrica 2026: trámites clave donde será obligatoria

El 2026 está a la vuelta de la esquina y con ello, una de las principales dudas entre la población mexicana gira en torno a la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica y su impacto en los trámites cotidianos.

Este documento, impulsado por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), busca fortalecer la identificación oficial mediante el uso de datos biométricos y reducir riesgos de suplantación de identidad.

La emisión de la CURP biométrica comenzó en octubre de 2025 en módulos del Registro Civil, oficinas del RENAPO y unidades móviles habilitadas en distintas entidades.

El trámite es presencial, gratuito y se realiza una sola vez. Para obtenerla es necesario presentar:

- Acta de nacimiento certificada.

- CURP tradicional verificada.

- Identificación oficial vigente.

- Comprobante de domicilio reciente.

- Un correo electrónico activo.

En el caso de menores de edad, es indispensable la presencia de madre, padre o tutor legal.

¿Qué es la CURP biométrica y cómo se obtiene?

La CURP biométrica es una versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población. Conserva los 18 caracteres alfanuméricos que identifican a cada ciudadano, pero incorpora elementos de verificación física que refuerzan su validez. Entre estos se incluyen fotografía digital del titular, huellas dactilares de ambas manos y escaneo del iris.

De acuerdo con autoridades federales, esta información permitirá agilizar trámites en entornos digitales y elevar los estándares de seguridad en procesos administrativos. La base de datos biométrica será resguardada por la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, mientras que la gestión digital estará vinculada a la plataforma Llave MX, diseñada para centralizar trámites gubernamentales en línea.

Trámites donde será obligatoria la CURP biométrica

Aunque durante los primeros meses la CURP biométrica será voluntaria, las autoridades confirmaron que a partir de febrero de 2026 sustituirá de manera definitiva a la CURP tradicional. Desde ese momento, instituciones públicas y privadas deberán aceptarla como identificación válida cuando el ciudadano la presente.

Entre los trámites en los que será obligatoria se encuentran el acceso a servicios de salud (hospitales, clínicas e historial médico), el registro y cobro de programas sociales, pensiones y becas, así como la apertura de cuentas bancarias, solicitud de créditos e inversiones. También será requerida en procesos educativos como inscripciones escolares, además de trámites gubernamentales federales, estatales y municipales.

La CURP biométrica será clave para la validación de identidad en plataformas digitales y para la expedición de documentos oficiales como pasaportes, licencias y actas. Asimismo, tendrá un papel relevante en procedimientos migratorios relacionados con residencia y naturalización.

En el caso de menores de edad, el trámite podrá solicitarse desde etapas tempranas, siempre que los padres o tutores ya cuenten con su CURP biométrica. Con esta transición, el gobierno federal busca consolidar un sistema de identidad más seguro y eficiente, alineado con las exigencias tecnológicas actuales.