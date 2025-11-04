Sube a 129 los cuerpos identificadas del Crematorio Plenitud

Sube a 129 los cuerpos identificadas del Crematorio PlenitudDe las familias notificadas, 86 han presentado denuncias por fraude ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte.
Durante este miércoles se informó que la cifra de cuerpos que han sido identificados después de ser encontrados en el crematorio Plenitud subió a los 129.
La Fiscalía General del Estado detalló que la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, notificó a las familias, por lo cual hasta el momento ya fueron entregadas 118 personas identificadas, a sus respectivas familias.
¿Qué ocurrió?
De las familias a las que ya se notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, 86 interpusieron denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
En seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones involucradas, se continuará con estos trabajos de manera conjunta, a la par de brindar atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que así lo requieran.