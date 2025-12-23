SAT alerta sobre alcohol adulterado

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a la población sobre las medidas para identificar bebidas alcohólicas adulteradas o de contrabando, con el objetivo de proteger la salud pública y fortalecer el combate a prácticas ilegales en la comercialización de estos productos.

Acciones de la autoridad para proteger la salud pública

La autoridad fiscal explicó que, conforme a la ley, todas las bebidas alcohólicas en envases con capacidad menor a cinco litros deben contar con marbetes fiscales y sanitarios adheridos o impresos. Las bebidas de producción nacional se identifican con marbete color verde, mientras que las importadas utilizan uno color vino.

El SAT detalló que estos marbetes incorporan un código QR que permite verificar información como el número de serie, folio, procedencia y nombre del fabricante. Al escanearlo, los consumidores pueden confirmar que los datos coincidan con la bebida adquirida y así asegurarse de su autenticidad.

Detalles sobre los marbetes fiscales y sanitarios

Además, recomendó revisar que las etiquetas no presenten tipografías borrosas, errores de impresión o tinta de mala calidad, ya que estos pueden ser indicios de adulteración. Desde 2018, el SAT ha impreso y distribuido más de 4 mil 516 millones de marbetes como parte de las acciones de control fiscal.

Consecuencias del incumplimiento de la ley del IEPS

Finalmente, recordó que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) obliga a productores, importadores y comercializadores a cumplir con estas disposiciones, y advirtió que el incumplimiento puede derivar en multas de hasta 112 mil pesos. La dependencia exhortó a los consumidores a verificar siempre las etiquetas antes de comprar bebidas alcohólicas.