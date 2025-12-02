Aerolíneas decidirán si vuelan a Venezuela

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) reiteró que las aerolíneas deben evaluar individualmente los riesgos antes de operar en zonas donde se presenten clausuras de espacio aéreo, como el anunciado por Estados Unidos sobre Venezuela, garantizando siempre la seguridad de pasajeros y tripulación.

¿Qué declaró IATA sobre el cierre del espacio aéreo en Venezuela?

En un comunicado, IATA destacó que "la seguridad es y seguirá siendo la principal prioridad de la aviación comercial", y que las aerolíneas actuarán conforme a los marcos regulatorios vigentes si resulta necesario suspender o cancelar operaciones.

Acciones de IATA ante el cierre del espacio aéreo venezolano

La asociación también señaló que las aerolíneas están dispuestas a reanudar los vuelos hacia Venezuela tan pronto como existan condiciones seguras y eficientes para hacerlo, subrayando que la decisión final corresponde a cada operador según su evaluación de riesgos.

IATA instó a gobiernos y partes interesadas a respetar la autonomía de las aerolíneas en la toma de decisiones, reforzando que, aunque los cielos deben permanecer abiertos, la seguridad y el cumplimiento legal deben prevalecer siempre.

Impacto del cierre del espacio aéreo en la aviación comercial

El pasado 29 de noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el cierre "total" del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, generando alarma en el sector aéreo y en la comunidad internacional.