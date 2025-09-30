Huracán Imelda alcanza categoría 1 en el Atlántico

La Tormenta Tropical "Imelda" se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través de su reporte de las 6:00 horas, se informó que el centro del fenómeno se localiza a 290 km al norte de Isla Gran Abaco, Bahamas, y a mil 320 km al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noreste a 11 km/h.

La Comisión señaló que, debido a su distancia y trayectoria, "Imelda" no representa peligro para el territorio nacional.