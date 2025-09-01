Ceremonia de consagración de bastones en cuicuilco para Ministros de la Corte

Una ceremonia de "consagración" de bastones de mando se realiza en la zona arqueológica de Cuicuilco que representantes de comunidades indígenas entregarán a los nueve ministros y ministras de la Corte que asumirán durante la tarde noche de este lunes.

Al sitio acudió Hugo Aguilar, quien presidirá el Máximo Tribunal de Justicia del País, tras ser obtener más votos en la pasada elección judicial.

El evento es de carácter privado y solo se permite el acceso a familiares y cercanos a los ministros.

La ceremonia se lleva a cabo al pie de la pirámide redonda.

Mientras que en los alrededores, cerca de Insurgentes Sur, en inmediaciones de Periférico dirección centro, fueron instaladas vallas para controlar el acceso.

Asimismo, fue difundida la foto oficial de los próximos integrantes de la Corte, donde Aguilar Ortiz porta una toga con bordados indígenas.

En la sede de la SCJN igual se alista una ceremonia de "purificación" y a la entrada fue colocado un marco floral.