Concluye la huelga minera en Cananea

Después de más de 18 años de conflicto, la huelga minera en Cananea, Sonora, llegó a su fin luego de que los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero aprobaran por unanimidad un acuerdo definitivo, considerado uno de los cierres laborales más relevantes en la historia reciente del país.

¿Cómo se llegó al acuerdo final en Cananea?

El movimiento, iniciado el 30 de julio de 2007 en la mina operada por Grupo México, concluye con un Plan de Solución Integral que beneficiará a más de 650 mineros y a sus familias. El acuerdo fue resultado de negociaciones entre el sindicato, el Gobierno federal, autoridades laborales y el gobierno de Sonora.

Impacto de la huelga en los trabajadores y sus familias

De acuerdo con el gremio, la huelga surgió por condiciones laborales y de seguridad, y durante casi dos décadas se convirtió en un símbolo de resistencia obrera, periodo en el que los trabajadores enfrentaron desgaste económico, procesos legales y la pérdida de al menos 52 compañeros.