Secretario de Marina en México admite corrupción en aduanas

En medio del escándalo por la red de contrabando internacional de combustible que involucra a mandos navales, ayer el Secretario de la Marina admitió públicamente, y dos años después, la corrupción en las aduanas.

"Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante, en la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón", expresó el Secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles en el Zócalo capitalino, durante su mensaje por el Desfile Militar conmemorativo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Hasta la semana pasada, el discurso del Almirante no había sido agendado.

En los ensayos del Desfile Militar, la Secretaría de la Defensa Nacional sólo anunció los discursos de su titular Ricardo Trevilla y de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, en el contexto del huachicol fiscal, en el que están involucrados mandos navales, Morales Ángeles tomó la palabra frente al templete presidencial.

"Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo", dijo el Almirante.