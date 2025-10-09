Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar huachicol fiscal

El almirante retirado Fernando Angli Rodríguez, director general de operación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), dijo que ya se alistan 14 laboratorios para analizar hidrocarburos y evitar más 'huachicol fiscal'.

"Son 14 laboratorios, siete van a operar en las aduanas fronterizas y siete en las aduanas marítimas. Se busca crear laboratorios exclusivos para hidrocarburos y determinar su tipo", expresó durante el XXIX Congreso Anual de Agentes Navieros.

El funcionario aseguró que desde su llegada a la agencia, entre abril y mayo, no ha habido problemas con el 'huachicol fiscal'.

"Creo que todo eso va a funcionar muy bien", señaló en el Congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

También destacó que han aumentado los niveles de análisis en la contratación de personal para evitar filtraciones de información desde la Agencia.

"Ya no contratamos a nadie que no sea profesional o no tenga licenciatura. Estamos seleccionando personal idóneo para trabajar con nosotros", añadió el funcionario.

Además, explicó que actualmente los análisis del hidrocarburo de los barcos se realizan desde los puertos hasta los laboratorios de la Ciudad de México, proceso que toma 24 horas.

Mientras se determina si el producto es el indicado para importar, los barcos esperan en los puertos.

'huachicol fiscal' requirió colaboración de mandos navales

En la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se explica que para que el 'huachicol fiscal' ingresara al país, el Laboratorio Central de la ANAM, bajo la dirección de mandos navales, certificó como aceite lo que en realidad era gasolina.

El 'huachicol fiscal' consiste en la importación de gasolina como aceite para evadir impuestos.

Según la FGR, varios buques introdujeron millones de litros de combustible ilegal a través de las Aduanas de Altamira y Tampico, presuntamente con la colaboración de altos mandos de la Marina.

Estos cargamentos fueron autorizados con el aval de las oficinas centrales de la ANAM, ubicadas en la Ciudad de México, donde se encuentran los laboratorios.