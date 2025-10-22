Beca Benito Juárez: ¿qué letras reciben su pago este miércoles?

La Beca Benito Juárez es el apoyo del Gobierno de México dirigido a todos los y las estudiantes de educación media superior, tanto para modalidad escolarizada como mixta.

El depósito se realiza de manera bimestral, y está disponible para todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar actual. El objetivo de la beca es combatir la deserción escolar en todo el país.

Letras beneficiarias

De acuerdo con la información compartida en redes sociales por Julio León (Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar), hoy miércoles 22 los apellidos beneficiarios serán los que empiecen con las siguientes letras: "H", "I", "J", "K", y "L".

La dispersión de pagos comenzó el lunes pasado y terminará el próximo lunes 27 de octubre, beneficiando a millones de alumnos en todo el país.

Monto de la beca

El monto que esta beca otorga es de mil 900 pesos bimestrales. El pago se realiza directamente en las Cuentas del Bienestar, por lo que retirarlo es muy sencillo, ya sea en cajas como en cajeros de Bancos del Bienestar.

Si eres beneficiario y no te es posible acudir el día que le toca a tu letra, no te preocupes, el dinero se quedará en tu cuenta, no habrá cargos o comisiones si decides dejarlo por un tiempo.