Denuncian hostigamiento por el uso de sombrero

Un asistente al foro "Cultura de la Seguridad Nacional y la seguridad pública", realizado este lunes en el Senado de la República, denunció haber sido hostigado por personal de Resguardo Parlamentario debido a que portaba un sombrero al ingresar al recinto legislativo.

¿Qué ocurrió en el foro sobre Cultura de la Seguridad Nacional?

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, afirmó que uno de sus invitados fue perseguido dentro del edificio para exigirle que se quitara la prenda, situación que calificó como contraria al carácter público y plural del Senado. El legislador señaló que presentó un extrañamiento "respetuoso pero firme" ante el área de seguridad y anunció que lo hará también por las vías institucionales.

Añorve Baños subrayó que ninguna persona que acuda a un evento oficial puede ser discriminada, cuestionada o limitada por su vestimenta, y sostuvo que el respeto y las libertades deben garantizarse siempre dentro del recinto legislativo.

Acciones de Manuel Añorve Baños ante el hostigamiento

El asistente involucrado, Jesús García, dirigente de la Confederación Nacional Campesina en la Ciudad de México, aseguró que elementos de Resguardo Parlamentario le exigieron retirarse el sombrero como condición para permanecer en el Senado, por lo que fue vigilado incluso dentro del auditorio Octavio Paz, donde se desarrollaba el foro.

García rechazó la exigencia al señalar que el sombrero forma parte de su vestimenta cotidiana y de la identidad de sectores campesinos e indígenas, y calificó como una falta de respeto el intento de prohibirlo. Al final del evento, colocó el sombrero sobre la mesa del presídium, insistiendo en que su trabajo y sus convicciones no tienen relación alguna con la prenda que porta.