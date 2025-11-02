Secretaría de Salud informa sobre hospitalizados tras explosión en Hermosillo

La Secretaría de Salud informó que 15 personas fueron hospitalizadas tras una explosión e incendio en una tienda departamental Waldo's en Hermosillo, Sonora, el pasado sábado 1 de noviembre.

En un comunicado, detalló que a corte de las 08:00 horas de este domingo, 10 personas han sido dadas de alta por mejoría, mientras que cinco aún permanecen hospitalizadas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta es la información sobre los pacientes:

Clínica del Noroeste (hospital privado):

Mujer de 20 años, estado crítico.

Hombre de 81 años, estado crítico.

Instituciones públicas:

ISSSTESO: hombre de 36 años, estado estable.

Hospital Infantil del Estado de Sonora: mujer de 16 años, estado estable.

IMSS Hospital General de Zona No. 14: mujer de 64 años, estado estable.

La dependencia gubernamental aseguró que desde los primeros minutos posteriores al siniestro, se estableció comunicación con el gobierno de Sonora para brindar todo el apoyo necesario, incluyendo traslados a Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, en caso de requerirse.

Asimismo, indicó que por decisión de los familiares, los pacientes permanecen recibiendo atención médica en hospitales de Hermosillo. "La Secretaría de Salud mantiene comunicación permanente con las autoridades estatales para dar seguimiento a la evolución de las personas hospitalizadas y reitera su disposición para brindar el apoyo que se necesario", agregó.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del sábado y los primeros reportes fueron de 23 fallecidos, incluidos cuatro menores de edad. Posterior a la explosión, comercios aledaños cerraron sus puertas debido al riesgo del incendio.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

A través de un comunicado, Protección Civil hizo un llamado a la población para evitar la zona y permitir el paso de los vehículos de emergencia.