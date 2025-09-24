Jalisco es lugar 5 nacional en embarazos adolescentes

GUADALAJARA, Jalisco.- En el marco del Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes, que se conmemora el 26 de septiembre, especialistas del Hospital Civil de Guadalajara, indicaron que Jalisco se posiciona en el quinto lugar a nivel nacional de embarazos adolescentes, ya que registró más de tres mil 300 casos en el año pasado.

"A nivel mundial se presentan 21 millones de embarazadas adolescentes, que van desde los 12 a los 19 años, y es muy importante concientizar porque Jalisco está en quinto lugar a nivel nacional con 3 mil 357 casos reportados en el 2024", resaltó Ernesto Ledezma Hurtado, jefe del Servicio de Obstetricia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde".

A través de un comunicado de la institución se informó que en el Antiguo Hospital Civil se atendieron 201 casos de consulta de control prenatal, 105 cesáreas, 151 partos y 406 atenciones psicológicas. Ledezma Hurtado resaltó que es necesario empezar desde las secundarias e incluso primarias, con la concientización de los embarazos adolescentes no planeados.

Especialistas de los Hospitales Civiles de Guadalajara mencionaron que la edad media de los casos registrados en la institución varía entre 15 y 18 años. Sin embargo, en el 2025 se han reportado ocho pacientes embarazadas de menos de 12 años, 10 de 13 años y 11 de 14 años.

Ledezma Hurtado resaltó que este año se reportó un caso de muerte materna en una paciente y que la mayoría de pacientes con embarazos adolescentes no planeados del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) provienen de los municipios de Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara.

Por su parte, la doctora Hiliana Patricia Romo Huerta, encargada de la Clínica de Atención a la Adolescente Embarazada del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, hizo hincapié en la importancia de dar atención psicológica a las juventudes que se encuentran en esta situación.

"Su organismo aún no está apto para tener bebés. Ellas están aún en crecimiento, así que tener un bebé es más riesgo. Debemos de influir mucho en la prevención de estos embarazos para el bienestar de la madre y el bebé", comentó Romo Huerta.

La especialista señaló que la violencia en las relaciones se ha convertido en un factor común en los casos de embarazos adolescentes, y que tan sólo en el Nuevo Hospital Civil se han atendido a 256 pacientes que indican haber vivido violencia.

De igual forma, la maestra Michelle Anahí Ramírez Ramírez, encargada de Psicología Obstétrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, indicó que la prevención de embarazos adolescentes no se limita a la promoción de métodos anticonceptivos, ya que también debe de existir una concientización sobre la sexualidad responsable entre las familias y en las escuelas.

Embarazo adolescente en 2024:

En el mundo 21 millones

México 56 mil 610

Jalisco 3 mil 357.