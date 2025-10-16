Amplía Línea 2 del Metrobús su horario

El Metrobús informó que los viernes y sábados ampliará su horario de servicio en la Línea 2, que corre de Tacubaya a Tepalcates.

El organismo detalló que a partir de este viernes 17 de octubre se ofrecerá servicio hasta la 01:00 horas. Es importante precisar que este horario ampliado únicamente será los viernes y sábados, por lo que de domingo a jueves el servicio concluirá, como hasta ahora, a media noche.

Durante el horario extendido (viernes y sábado), a partir de las 00:00 horas las unidades tendrán un intervalo de paso de 10 minutos y las últimas salidas de Tacubaya y Tepalcates serán a las 01:00 horas.