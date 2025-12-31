Descubren nueva especie de "hongo zombi" en México

La ciencia y el mundo del cine han quedado unidos gracias al talento mexicano, tras el hallazgo de seis nuevas especies de "hongos zombies" realizado por investigadores del Laboratorio de Micología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG.

Las especies encontradas parasitando hormigas, pertenecen al género Ophiocordyceps y son también conocidas como "hongos zombies", debido a su capacidad de infectar insectos y modificar su comportamiento antes de causarles la muerte.

Este hallazgo científico realizado en Guadalajara, México, ha captado la atención internacional entre los fanáticos del cine de terror, ya que los investigadores decidieron nombrar uno de los "hongos zombi" en honor al reconocido director Guillermo del Toro, famoso por su fascinación con lo monstruoso y lo fantástico.

¿Qué son los hongos zombies y su impacto en el ecosistema?

De acuerdo con César Ballesteros Aguirre, investigador del Instituto de Micología y quien estuvo a cargo del descubrimiento, la especie Ophiocordyceps deltoroi fue dedicada al cineasta tapatío Guillermo del Toro por los icónicos diseños de sus personajes que mezclan terror y fantasía. "Es monstruosa y bella a la vez", señaló en entrevista para la Universidad de Guadalajara.

El director de "Frankentein", quien actualmente se perfila entre los favoritos para ganar el Óscar en 2026, fue homenajeado de una forma única que busca reconocer su influencia cultural, así como su contribución a la divulgación del interés por lo fantástico y lo natural desde una perspectiva artística a lo largo de su trayectoria.

Detalles sobre el descubrimiento de Ophiocordyceps deltoroi

Cabe destacar que, aunque el nombre científico de la especie suena aterrador, estos hongos no representan ningún peligro para los humanos, ya que únicamente parasitan en insectos. El descubrimiento de esta nueva especie resalta la importancia de México como epicentro de biodiversidad y pone sobre la mesa la necesidad de conservar sus ecosistemas, pues cada hallazgo aporta información clave sobre el equilibrio natural.