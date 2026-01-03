Tres asesinatos en Sinaloa, un policía herido en Culiacán

La violencia continua en el estado, tres personas fueron asesinadas a balazos en los municipios de Culiacán, Choix y Navolato. La cuarta víctima de nombre Brayan Jassiel "N" de 26 años, elemento de la policía municipal, resultó herido en la espalda, por lo que fue internado en un hospital.

¿Cómo ocurrió la violencia en Sinaloa?

En la cabecera municipal de Choix, en la colonia Pablo Macías, en el exterior de una tienda de conveniencia, Luis Ricardo "N" de 39 años y el policía municipal Brayan Jassiel "N" convivían tranquilamente cuando se presentaron en motocicletas hombres armados y les dispararon en repetidas ocasiones.

Los cuerpos de auxilio que fueron alertados sobre un ataque a balazos contra dos personas del sexo masculino, muy cerca de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acudieron a brindarles ayuda, pero al llegar descubrieron que el civil ya había fallecido y el elemento de seguridad se encontraba herido.

Detalles confirmados sobre los homicidios en Culiacán

Junto a las instalaciones del Centro Barrio, de la colonia Lombardo Toledano, en la capital del estado, fue depositado el cuerpo de un hombre con impactos de bala, semidesnudo y le colocaron una cartulina con un mensaje. Las autoridades encontraron el cuerpo recargado en la barda perimetral, por lo que el personal de la Guardia Nacional colocó un cerco de seguridad para conservar la escena del homicidio de una persona de apariencia joven, el cual presentaba impactos de bala.

Una tercera víctima fue localizada asesinada en un camino que comunica a la sindicatura de Villa Juárez, con el campo pesquero de las Puentes, el cual vestía un pantalón de mezclilla color azul, playera de manga larga y zapatos negros. A través de una llamada anónima se notificó a los cuerpos de seguridad sobre una persona de apariencia joven asesinado a balazos, a orilla de una carretera, el cual no llevaba ningún tipo de identificación.

Impacto en la comunidad tras los asesinatos en Sinaloa

La situación de inseguridad en Sinaloa sigue generando preocupación entre los ciudadanos, quienes demandan acciones más efectivas por parte de las autoridades para combatir la violencia que ha azotado a la región en los últimos años.