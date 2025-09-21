Ataque armado deja un muerto y un herido en Oaxaca

PINOTEPA NACIONAL, Oax.- Por lesiones de arma de fuego, un hombre perdió la vida mientras que otro resultó herido tras un ataque armado en el centro del municipio de Pinotepa Nacional de Oaxaca; suman cuatro homicidios en lo que va del mes de septiembre.

De acuerdo a medios locales, los hechos se registraron por la mañana de este sábado en la calle 3era Poniente y 3era Sur del centro de Pinotepa, cuando sujetos desconocidos atacaron a dos personas, una de ellas perdió la vida, mientras que uno quedó herido.

Tras los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizaron las respectivas diligencias de acuerdo al protocolo de ley.

Apenas la noche del jueves 18, otro hombre fue asesinado, Pedro C.A., de aproximadamente 37 años fue sorprendido. Los hechos ocurrieron a unos pasos del palacio municipal, en el domicilio sobre la calle 3ª Oriente y 8ª Sur, alrededor de las 19:00 horas, en donde minutos después arribaron los cuerpos de seguridad para realizar las inspecciones necesarias.

En la misma semana, durante la tarde del martes 16 de septiembre se registró otro ataque armado en un negocio ubicado sobre el Libramiento de Pinotepa.

De acuerdo con las autoridades, sujetos desconocidos arribaron hasta el lugar y dispararon contra el hombre quien era propietario del negocio. En esa misma agresión, otra persona quedó lesionada.

Otro asesinato fue reportado el pasado fin de semana, el sábado 14 de septiembre, en la comunidad de El Ciruelo, perteneciente a Pinotepa Nacional, según los vecinos era originario del pueblo conocido como El Tamarindo.

Y el pasado fin de semana, el 13 de septiembre, otro cuerpo sin vida y con lesiones de arma de fuego, fue localizado hacia el libramiento con el entronque hacía Jicaltepec, en Pinotepa.

El lugar fue asegurado por cuerpos de seguridad pública y minutos después arribaron elementos de la Fiscalía de Oaxaca, quienes realizaron las diligencias correspondientes para proceder al levantamiento del cadáver, el cual no se dio a conocer su identidad.

De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto del 2025, el estado de Oaxaca se ubica en el lugar trece en homicidios dolosos por entidad federativa.

En Pinotepa Nacional, desde el pasado 11 de agosto, tomó el control del Estado para garantizar la seguridad y tranquilidad en las familias de este municipio, a través de la "Operación Sable" donde participan el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto a la Secretaría de Gobierno (SEGO), la Secretaría de la Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) , el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), así como la Policía Vial Estatal.