Vigilan fuerzas federales Hospital General de Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO.- Fuerzas federales vigilan este domingo el Hospital General de Culiacán donde hombres armados asesinaron ayer a un paciente, en una jornada que, de acuerdo con autoridades de Sinaloa, cerró con siete homicidios en el estado.

Por la mañana, de acuerdo con medios locales, varias patrullas del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad federal y la Policía estatal de Sinaloa, fueron desplegadas en las áreas de ingreso de pacientes y al estacionamiento del hospital ubicado en el fraccionamiento Los Ángeles.

Militares revisan los vehículos que ingresan al edificio, además de que se vigila el acceso de usuarios y personal médico.

En una escalada de la guerra iniciada hace un año entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, "Los Mayitos" y "Los Chapitos", tres hospitales fueron atacados en Culiacán con saldo de cinco muertos, tres de ellos el viernes y dos más el sábado.

La Fiscalía del estado confirmó el deceso de un paciente que había resultado herido en un enfrentamiento en la sindicatura de Tepuche, cuando un sicario disfrazado de enfermero ingresó a la clínica en la Colonia Centro donde estaba y lo remató.

Casi al mismo tiempo, otro ataque similar ocurrió en el Hospital General contra otro herido en ese mismo enfrentamiento en Tepuche.

Además, otras cinco personas fueron asesinadas el sábado en distintos puntos de la entidad, según reportes de la Fiscalía.

Dos homicidios ocurrieron en Culiacán, uno en la autopista Benito Juárez y otro en la colonia Buenos Aires, y dos en la sindicatura de Culiacancito.

En Navolato, fue hallada una persona sin vida sobre la carretera Altata-Navolato, a la altura del entronque con el ejido La Bandera.