Homicidios caen a nivel no visto en una década

CUERNAVACA, Morelos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los homicidios dolosos disminuyeron 40 por ciento, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 homicidios diarios menos, ubicando a diciembre de 2025 como el más bajo desde 2015.

"Este es el resultado de una Estrategia de Seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados", puntualizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo", que se realizó en Cuernavaca, Morelos.

Reconoció el compromiso de las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, así como de las y los gobernadores de los estados para mantener la coordinación y detalló que en 2026 se continuarán fortaleciendo los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: 1. Atención a las causas, para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo; 2. Consolidación de la Guardia Nacional; 3. Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación; y 4. Coordinación con las entidades.

Durante la conferencia Mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch presentó su informe de octubre 2024 a diciembre 2025.

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que en este año uno de los grandes objetivos es reducir de manera significativa el delito de extorsión. Además de que cada mes se continuará reduciendo el promedio de homicidios dolosos y de otros delitos.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional por año disminuyó en 30 por ciento entre 2024 a 2025, lo que quiere decir que 2025 es el año más bajo desde 2015.

Informó que, de enero a diciembre de 2025, siete entidades concentraron el 50.5 por ciento del total de casos: Guanajuato con 10.9 por ciento; Chihuahua con 7.7 por ciento; Baja California con 7.3 por ciento; Sinaloa con 7.1 por ciento; Estado de México con 6.5 por ciento; Guerrero con 5.6 por ciento y Michoacán con 5.4 por ciento. Mientras que, de 2024 a 2025, 26 entidades disminuyeron su promedio diario, destacando Zacatecas menos 71.1 por ciento; Chiapas menos 58.6 por ciento; Quintana Roo menos 56.8 por ciento; San Luis Potosí menos 53.3 por ciento y Nuevo León menos 52.7.

Adicional a ello, respecto a febrero de 2025, Guanajuato presentó una reducción del 62 por ciento; respecto a septiembre de 2024: Baja California del 42 por ciento, Estado de México del 54 por ciento y Nuevo León del 72 por ciento; respecto a octubre de 2024: Guerrero del 65 por ciento; respecto a febrero de 2024, Tabasco del 75 por ciento y Sinaloa respecto a junio de 2025, menos 43 por ciento.

Añadió que, de enero de 2018 a diciembre del año pasado, el promedio diario de delitos de alto impacto por año a nivel nacional presentó una reducción del 47 por ciento y de manera mensual del 26 por ciento respecto a octubre de 2024.

Destacó que, en el caso de Morelos, el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025 tuvo una reducción del 26 por ciento, mientras que en los delitos de alto impacto diarios se obtuvo una disminución del 2.4 por ciento

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se han detenido a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 21 mil armas de fuego, se incautaron más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además se desarticularon y desmantelaron mil 887 laboratorios y áreas de concentración.

Añadió que, como parte de los trabajos de colaboración, en Morelos, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se han detenido a 659 personas, se han asegurado 459 armas de fuego y 959 kilos de droga, además de que cuatro laboratorios han sido desmantelados.

A través de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025 se han detenido a 721 extorsionadores en 24 estados y se han recibido 119 mil 864 llamadas al 089, de las que 90 mil 442 fueron de extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real; 16 mil 570 fueron denuncias y 12 mil 852 fueron para reportar extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a Fiscalías locales, gracias a ello se han generado 4 mil 350 carpetas de investigación.



