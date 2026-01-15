Mujer mata a balazos a su esposo tras una discusión en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab.- Tras una fuerte discusión, una mujer habría asesinado a balazos al que fuera su esposo, para luego huir junto a sus tres hijos pequeños.

¿Cómo ocurrió el homicidio en Huimanguillo?

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves en la ranchería Pedregalito primera sección, de Huimanguillo, donde la pareja tenía su domicilio. De acuerdo con el padre de la víctima, cerca de las 08:00 horas, escuchó gritos de discusión de la pareja; sin embargo, decidió no intervenir, hasta que escuchó varias detonaciones de arma de fuego.

Fue entonces que se trasladó al domicilio de la pareja, encontrando el cuerpo sin vida de su hijo tirado en el suelo y con impactos de arma de fuego. Señaló que en el lugar no se encontraba su nuera ni sus tres nietos menores de edad, por lo que desconoce las causas exactas que motivaron la discusión y cómo ocurrió la fatal situación.

Acciones de la autoridad tras el asesinato

Tras avisar a las autoridades, el domicilio fue acordonado por la policía municipal, mientras que los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para iniciar la carpeta de investigación respectiva y realizar el levantamiento del cuerpo para su trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Asimismo, la Fiscalía ha montado un fuerte operativo en la zona para la búsqueda de la sospechosa de este homicidio y los menores desaparecidos.