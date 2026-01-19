Joven de 18 años se graba tras cometer un asesinato

Un presunto homicida quedó al descubierto luego de cometer un grave error: grabarse en video después de un asesinato con arma blanca y enviar las imágenes, aparentemente por equivocación, a su propia madre, quien dio aviso a las autoridades. El material audiovisual fue clave para que agentes de la Policía de Investigación ubicaran el lugar del crimen y lograran su detención en la alcaldía Milpa Alta.

Un homicidio doloso con arma blanca ocurrido en la alcaldía Milpa Alta fue esclarecido luego de que el presunto responsable se grabara en video después de cometer el crimen y, por error, enviara las imágenes a su madre, quien alertó a las autoridades.

¿Cómo ocurrió el homicidio en Milpa Alta?

De acuerdo con información obtenida al consultar fuentes cercanas a las autoridades capitalinas de la Policía de Investigación (PDI), los hechos se registraron la noche del viernes 17 de enero de 2026, alrededor de las 20:40 horas, en la calle Tabasco s/n, en el pueblo de San Agustín Othenco.

Las fuentes refieren que mientras personal de la Coordinación Territorial de la PDI en Milpa Alta se encontraba de guardia, una mujer se presentó en estado de crisis y denunció que minutos antes su hijo le había enviado varios videos en los que presuntamente aparecía tras haber cometido un homicidio. La denunciante explicó que las grabaciones le llegaron por error a su teléfono.

Acciones de la autoridad tras el homicidio

Con base en las imágenes y los datos proporcionados, agentes de la PDI, en coordinación con personal de la Fiscalía de Homicidios y del Ministerio Público, se trasladaron al sitio que aparecía en los videos, identificado como las inmediaciones de un deportivo en San Agustín Othenco. Al arribar, confirmaron la presencia de un hombre sin vida, tendido sobre el pavimento en posición decúbito dorsal, con visibles lesiones en el cuello provocadas por un objeto punzocortante.

Tras corroborar la autenticidad del material videográfico y asegurar la escena, se desplegó un operativo de búsqueda. Las fuentes consultadas señalaron que, gracias a la vestimenta observada en el video, los elementos lograron ubicar al presunto responsable caminando a varias calles del lugar del homicidio.

El sujeto, identificado como Ulises Enrique "N", de 18 años de edad, fue detenido y trasladado a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica.

Detalles del caso y la detención del sospechoso

Como parte de los actos de investigación, personal de homicidios solicitó la intervención de la unidad de criminalística móvil para el procesamiento de la escena, además de realizar la inspección del lugar y del cuerpo, así como el análisis del video que habría sido clave para esclarecer el caso.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen y deslindar responsabilidades conforme a derecho.