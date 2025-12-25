Hombre asesina a su hermano durante la Navidad en Nuevo León

Un hombre fue asesinado presuntamente por su hermano durante los festejos de Navidad en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León.

La tragedia familiar se reportó pasadas las 03:00 horas en una plaza pública ubicada entre las calles Tamaulipas y Elena Olivares, en el tercer sector de la colonia Tierra Propia.

Tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, policías municipales se movilizaron al lugar y encontraron a la víctima sin signos vitales. El cuerpo del hombre quedó sobre la vía pública y, a un costado, fue localizado un sombrero vaquero.

En el sitio, las autoridades detuvieron a dos personas, identificadas como Antonio, de 39 años, e Irving, de 32 años, uno de ellos hermano de la víctima. Trascendió que el homicidio ocurrió tras una discusión durante los festejos de la Nochebuena.

Acciones de la autoridad tras el tiroteo

En el lugar, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales aseguró un arma larga, al parecer de cacería, así como 11 casquillos.

Impacto en la comunidad tras el asesinato

Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Ciénega de Flores, que se encontraba en celebraciones navideñas, y ha generado preocupación sobre la violencia familiar en la región.