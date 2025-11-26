Alertan repunte de feminicidios en México

Entre enero y octubre de 2025, un total de 2,378 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y feminicidio —ocho por día—, debido a la ineficacia de las instituciones estatales para prevenir la violencia de género, alertó Amnistía Internacional (AI). La organización señaló que México continúa siendo un país peligroso para las mujeres, incluso con más de tres décadas de leyes e instituciones destinadas a combatir estas agresiones.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

AI destacó que, pese al marco legal e institucional existente, el Estado mexicano incurre en graves omisiones al no asignar presupuesto suficiente ni personal capacitado, además de que las leyes no se aplican de manera adecuada por negligencia u omisión. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI en México, afirmó que la violencia fluctúa, pero nunca muestra una tendencia sostenida a la baja.

¿Qué cifras se han reportado?

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización participó en la marcha del 25 de noviembre con una contingenta que salió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. AI subrayó que este espacio se ha convertido en un símbolo de memoria y resistencia, y reiteró su solidaridad con las mujeres que exigen al Estado una vida libre de violencias.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, marzo fue el mes más letal, con 255 asesinatos de mujeres. Además, entre enero y septiembre se registraron 2,901 desapariciones de mujeres, de las cuales 1,248 eran menores de edad, lo que representa un aumento de 43.4% respecto a 2024. La CDMX y el Estado de México encabezan las desapariciones de niñas y adolescentes.

AI advirtió que la impunidad persiste por deficiencias profundas en las investigaciones, que reproducen fallas documentadas desde hace décadas, como pérdida de evidencias, falta de perspectiva de género y omisiones periciales. Casos como el de Nadia Muciño, sin justicia tras 21 años, muestran la necesidad urgente de transformar las fiscalías y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.