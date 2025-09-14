Proponen crear memorial para víctimas de explosión de pipa

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, y el diputado federal Federico Döring, propusieron al gobierno capitalino realizar un memorial en honor a las víctimas de la tragedia en el Puente de la Concordia, y en especial para recordar a la señora Alicia Matías, quien dio su vida para proteger a su nieta tras la explosión.

"Cuidó con su cuerpo a su nieta, un memorial que nos recuerde estos testimonios imborrables de amor y también, desde luego, el dolor y sufrimiento de todos a quienes les arrebató la vida esta tragedia", expusieron los panistas.

Indicaron que este memorial también serviría para homenajear a quienes aún están con nosotros, pero con enormes dolores y secuelas tras lo ocurrido.

Luisa Gutiérrez y Federico Döring señalaron que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, debe tener esa voluntad para que en próximas fechas se haga un acto que honre la memoria de Alicia Matías y de todos los que atravesaron por esta tragedia y sufrieron dolor.

"La señora Alicia Matías Teodoro y el resto de las víctimas merecen un espacio para rendirles amor y recuerdo de valentía", añadieron.

Subrayaron que el recuerdo de la señora Alicia quedará para siempre entre nosotros.